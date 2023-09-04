Шойгу назвав українські морські дрони однією з причин виходу РФ із "зернової угоди"
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, нібито українські морські дрони це одна з причин виходу Росії з "зернової угоди" та звинуватив Україну у порушенні домовленостей
Про це пише російський Інтерфакс.
"Як це не дивно, це має пряму кореляцію із "зерновою угодою". Тому що це одне з тих порушень, внаслідок яких ми вийшли із цієї угоди", - каже Шойгу.
Він заявив, що Україна використовувала порти "зернової угоди" для атак на російську інфраструктуру та створення дронів.
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"Спочатку було домовлено, що українські порти не будуть використовуватися для здійснення актів проти російської інфраструктури як військової, так і цивільної, а також не будуть використані для створення, зокрема, і безпілотників. Все це було порушено", - стверджує російський міністр.
Шойгу також заявляє, нібито за 5 днів було знищено 7 українських безекіпажних катерів. Він стверджує, що виробляють такі катери у трьох портах – Чорноморському, Південному та в Одеському.
- У понеділок, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з одноденним робочим візитом до міста Сочі на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент РФ заявив, що "Росія готова розглянути можливість реанімувати "зернову угоду" відразу після виконання всіх домовленостей".
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