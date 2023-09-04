Шойгу назвав українські морські дрони однією з причин виходу РФ із "зернової угоди"

Про це пише російський Інтерфакс.

"Як це не дивно, це має пряму кореляцію із "зерновою угодою". Тому що це одне з тих порушень, внаслідок яких ми вийшли із цієї угоди", - каже Шойгу.

Він заявив, що Україна використовувала порти "зернової угоди" для атак на російську інфраструктуру та створення дронів.

Читайте також: Що відомо про морські дрони SeaBaby, якими Україна атакує в Чорному морі

"Спочатку було домовлено, що українські порти не будуть використовуватися для здійснення актів проти російської інфраструктури як військової, так і цивільної, а також не будуть використані для створення, зокрема, і безпілотників. Все це було порушено", - стверджує російський міністр.

Шойгу також заявляє, нібито за 5 днів було знищено 7 українських безекіпажних катерів. Він стверджує, що виробляють такі катери у трьох портах – Чорноморському, Південному та в Одеському.