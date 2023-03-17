Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до державних нагород льотчиків Су-27, які 14 березня збили американський безпілотник над Чорним морем
Про це повідомило міноборони Росії.
У відомстві стверджують, буцімто безпілотник США порушив повітряний простір, у якому російські військові проводять "спеціальну військову операцію", як Росія називає війну проти України.
"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу представив до нагородження державними нагородами льотчиків літаків Су-27, які запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
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