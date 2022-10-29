Штаймаєр заговорив словами посла Мельника
Радикальна українська дипломатія повертає німцям совість, яку вони за період свого злочинного путінферштеєрства чомусь утратили й довго не хотіли повертати
Промова Штайнмаєра – одна з безперечних заслуг нашого колишнього посла у ФРН Андрія Мельника. Бо те, що сказав німецький президент, практично на 99% повторює всі месиджі, які німецькому соціуму втовкмачував посол України упродовж тривалого часу і від яких той соціум відмахувався, як від набридливої мухи.
І от тепер виходить, що радикальна українська дипломатія повертає німцям совість, яку вони за період свого злочинного путінферштеєрства чомусь утратили й довго не хотіли повертати. Тепер вони чітко і, головне, дієво на нашій стороні в цій війні. О, так, німцям таке дуже не подобалося. Але до них усе-таки дійшло і доходить усе краще. А от по-іншому чомусь не доходило. Цікаво чому? Може, тому, що коли, крім крику, нічого не допомагає, то таки потрібно кричати та діяти нестандартно, а не просто собі відбувати прісну дипломатичну каденцію в ситій країні, коли твоя країна стікає кров'ю?
Радикальна українська дипломатія повертає німцям совість, яку вони за період свого злочинного путінферштеєрства чомусь утратили й довго не хотіли повертати
І це очевидна річ. Цікавлять українці, які його весь цей час поливали брудом. Чесно кажучи, було б дивно, якби я зараз прочитав якусь критику на адресу посла Мельника в коментах. Але теж би було цікаво, які б були посутні аргументи contra сьогодні.
Ну, так, йому, звісно, можна закинути й "ображену ковбасу" на адресу Шольца, і порушення дипломатичного етикету, і ці постійні наїзди на кого тільки можна, і особливий стиль роботи з медіями. Це все відомо.
Але правда в тому, що "ображена ковбаса" німецького істеблішменту врешті-решт заговорила словами Мельника. Тому успіх цієї ґонзо-дипломатії та даний нам у відчуттях.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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