Штайнмаєр зробив потужний політичний крок, він визнав, що помилявся, - дипломат Огризко
Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. зауважив, що зміна позиції президента ФРН надихає, тому що люди, які відіграють серйозні політичні ролі на Заході, здатні до самоаналізу та до зміни своєї політики
Про це йдеться в етері Еспресо.
Дипломат зазначив, що погрози Путіна ядерною зброєю є дуже серйозним приводом всім іншим приймати рішення.
"І у цьому плані я аплодую стоячи тому, як переступаючи великі політичні свої внутрішні перепони, зробив вибір Штайнмаєр (президент ФРН – ред.). Я його знаю ще з часів, коли він був міністром закордонних справ і проводив проросійську політику. Мені здається, зараз він зробив потужний політичний крок, він визнав себе винним і сказав, що помилявся і був одним з тих, хто проводив провальну катастрофічну політику. До того ж Штайнмаєр не почав шукати когось іншого, на кого можна було б звалити відповідальність", - прокоментував ексміністр закордонних справ України.
Володимир Огризко зауважив, що програмна промова Штайнмаєра, після його повернення з України, надихає. Тому що ті люди, які щиро чи нещиро помилялися і які сьогодні на Заході продовжують відігравати серйозну політичну роль, вони здатні до самоаналізу і до зміни політики.
"На мою думку, цього Путін ніяк зрозуміти не може, бо ще вважає, що він так само смикає когось за ниточки у Німеччині чи може управляти Італією, чи може продовжувати діяти через свого п'ятиколонника у Будапешті, тобто у нього розрив з реаліями насправді є фантастичним. Але ми мусимо жити з цим та розуміти: або ми його, або він нас, бо тут іншого варіанту немає", - підсумував дипломат.
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