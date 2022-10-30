Про це йдеться в етері Еспресо.



Дипломат зазначив, що погрози Путіна ядерною зброєю є дуже серйозним приводом всім іншим приймати рішення.



"І у цьому плані я аплодую стоячи тому, як переступаючи великі політичні свої внутрішні перепони, зробив вибір Штайнмаєр (президент ФРН – ред.). Я його знаю ще з часів, коли він був міністром закордонних справ і проводив проросійську політику. Мені здається, зараз він зробив потужний політичний крок, він визнав себе винним і сказав, що помилявся і був одним з тих, хто проводив провальну катастрофічну політику. До того ж Штайнмаєр не почав шукати когось іншого, на кого можна було б звалити відповідальність", - прокоментував ексміністр закордонних справ України.



Володимир Огризко зауважив, що програмна промова Штайнмаєра, після його повернення з України, надихає. Тому що ті люди, які щиро чи нещиро помилялися і які сьогодні на Заході продовжують відігравати серйозну політичну роль, вони здатні до самоаналізу і до зміни політики.



"На мою думку, цього Путін ніяк зрозуміти не може, бо ще вважає, що він так само смикає когось за ниточки у Німеччині чи може управляти Італією, чи може продовжувати діяти через свого п'ятиколонника у Будапешті, тобто у нього розрив з реаліями насправді є фантастичним. Але ми мусимо жити з цим та розуміти: або ми його, або він нас, бо тут іншого варіанту немає", - підсумував дипломат.

25 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр був із візитом в Україні

28 жовтня президент Німеччини Штайнмаєр звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що європейський порядок безпеки перетворився на попіл

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