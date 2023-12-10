Штраф 500 злотих: у Любліні перевіряють, що мешканці спалюють у своїх печах
У Любліні муніципальна варта перевіряє, що мешканці міста спалюють у своїх печах. Також жителям виписують штрафи у розмірі 500 злотих
Про це пише Polsie Radio.
Зазначається, що з початку вересня 2023 року муніципальна варта провела майже 300 таких перевірок. У печах можна спалювати тільки вугілля, дрова або ненадрукований папір.
"Декілька разів штрафувати власників. Головним чином йдеться про випадки, коли палили меблеві ДСП. Також зафіксували спалення фольги. Власне за це був накладений штраф у розмірі 500 злотих (4,5 тис. грн). Загалом виписано десять штрафів на загальну суму 2 350 злотих (21,5 тис. грн)", - сказав речник міської варти в Любліні Роберт Гоголя.
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