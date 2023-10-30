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Війна з Росією: хроніка
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Штурмами на різних ділянках фронту ворог відвертає увагу ЗСУ від Авдіївського та Мелітопольського напрямків, - речник ЗСУ

30 жовтня, 2023 понедiлок
15:34
Війна з Росією

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що ворог активізував застосування штурмової авіації на лінії фронту

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після триденного відносного затишшя значно активізувалась ворожа штурмова авіація. Зокрема, минулої доби на Таврійському напрямку окупанти завдали 21 авіаудару. На Авдіївському напрямку за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень. Ворог проводить перегрупування, і готується до подальших дій щодо Авдіївки", - зазначив Штупун.

За його словами, противник намагається штурмувати позиції ЗСУ на різних ділянках Таврійського напрямку.

"Ворог відвертає сили ЗСУ від Авдіївського напрямку й наступальної операції, яка триває на Мелітопольському напрямку", - підкреслив Штупун. 

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерство оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
  • Протягом доби російська армія не полишала спроб оточити Авдіївку на Донеччині, однак Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку. За добу українські захисники ліквідували ще 860 окупантів.
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ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
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2023, понедiлок
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