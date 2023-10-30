Штурмами на різних ділянках фронту ворог відвертає увагу ЗСУ від Авдіївського та Мелітопольського напрямків, - речник ЗСУ
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що ворог активізував застосування штурмової авіації на лінії фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після триденного відносного затишшя значно активізувалась ворожа штурмова авіація. Зокрема, минулої доби на Таврійському напрямку окупанти завдали 21 авіаудару. На Авдіївському напрямку за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень. Ворог проводить перегрупування, і готується до подальших дій щодо Авдіївки", - зазначив Штупун.
За його словами, противник намагається штурмувати позиції ЗСУ на різних ділянках Таврійського напрямку.
"Ворог відвертає сили ЗСУ від Авдіївського напрямку й наступальної операції, яка триває на Мелітопольському напрямку", - підкреслив Штупун.
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