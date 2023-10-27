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OPINION

Шурма взяв ліси "у роботу"

Ірина Федорів
27 жовтня, 2023 п'ятниця
12:01
Погляд Ірина Федорів

Ліси України у небезпеці, бо за них взявся... ексрегіонал Шурма, заступник голови Офісу Президента України Єрмака

Що відбувається? Шурма "реформує" різні сфери. Раніше його цікавила земля, енергетика, і от тепер на додачу до всього — ліси. Спільне у цих всіх різних сферах для нього лише "profit" - прибуток. Ми з ним якось познайомилися в ОП, коли він переконував, що протягне через парламент потрібні йому законопроєкти, бо "урожайність зернових ні очєнь, а от від висоток лучшіша". Це формула-реформула! 

Добре, що йому це не вдалося...

Тепер він хоче нову реформу у три кроки. Вже там, де мова про ліс. Першим пунктом “реформи” — значиться кратне збільшення продуктів з деревини, а третім і останнім — її механізована заготівля. А це по суті синонім до масових рубок і швидкого заробітку.

Як вдалося з'ясувати, уряд тут вже проламали, а парламент ще тримає оборону.

Отже, уряд створив ДП "Ліси України". Пішов в обхід парламенту. Володимир Ар'єв твердить, що тут такий план-капкан Шурми заблокував би Гетьманцев, бо вони з Шурмою давні "друзі". Тому пішли через Дениса Шмигаля і Кабінет Міністрів України.

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Так от, уряд прописав, що згодом державне підприємство стане акціонерним... А у нас вже є "Укрпошта", де держава має акції, а майно реєструють як приватне... Правда, у ДП "Ліси України" переконують, що приватизація лісів — це фейк.

Ольга Василевська-Смаглюк вийшла з колегії Держлісагентства саме через те, що її така реформа насторожує: "Це шлях до корпоратизації, а потім і, можливо, до приватизації".

От тут я з Василевською-Смаглюк згодна на всі 100. Мене це теж насторожує. Треба слідкувати за руками цих фокусників. То у нас хочуть дозволити забудовувати неконтрольовано водний фонд, то роблять що заманеться з лісами.

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ДП "Ліси України" вже звітують за пів року роботи: "Кожен кілометр нової дороги – це плюс кілька десятків гектарів лісу в роботі й, відповідно, мільйони гривень доходу".

"Ліс в роботі" - це філософія, яка мене як громадянина України дуже бентежить. І бентежить не лише мене, а й екологів з Environment People Law (EPL)/Екологія — Право — Людина (ЕПЛ), Української Природоохоронної Групи - UNCG.

А тут ще й новий законопроєкт з'явився про оцінку впливу на довкілля (9516) Олександра Матусевича. І тут вже всі починають хвилюватися ще більше, бо бояться неконтрольованих рубок.

Зараз питання вивчає робоча група, яка створена на базі екологічного комітету. Тому за цим всім дуже пильно треба стежити, як і за роботою ДП "Ліси України".

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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