Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Шведські вчені змогли вилучити РНК-молекулу вимерлого тасманійського тигра

Шведські вчені змогли вилучити РНК-молекулу вимерлого тасманійського тигра

24 вересня, 2023 неділя
17:44
Наука останки тасманійського тигра із колекції Шведського музею природної історії

За допомогою спеціально модифікованого протоколу шведські вчені змогли вилучити мільйони ниток РНК зі шкіри та м'язів 132-річного тасманського тигра, що зможе допомогти у відновленні виду

Про це повідомляє Science Alert.

Тасманійський тигр має довгу і строкату історію, яка тепер включає в себе те, що він став першим вимерлим представником родини тварин, з якого вчені відновили РНК - молекулу, яка оживляє геном виду.

За допомогою спеціально модифікованого протоколу шведська команда витягла мільйони ниток РНК зі шкіри та м'язів 132-річного тасманійського тигра, або тилацина.

Відомий вченим як Thylacinus cynocephalus, цей смугастий хижий сумчастий ссавець був винищений на острові Тасманія в Австралії в 1930-х роках.

Відновлення РНК - генетичного матеріалу, який переводить інформацію, закодовану в ДНК, у білки - у вимерлих тварин, таких як тилацин, може відкрити скарбницю інформації про генну активність, яка вважалася давно втраченою.

"Відновлення профілів експресії РНК, які більше не існують у живих клітинах, розширює можливості заглиблення в біологію вимерлих тварин", - пишуть біоінформатик Еміліо Мармол-Санчес зі Стокгольмського університету та його колеги у своїй опублікованій статті.

У той час як читання послідовностей ДНК показує нам, які гени має вид, послідовності РНК показують, які гени насправді "увімкнені" і використовуються для створення білків у клітинах. Але РНК набагато крихкіша і руйнується набагато швидше, ніж ДНК, тому відновлення історичних зразків є складним завданням, але не неможливим.

Дослідницька група схвильована своїми висновками, які, як вони сподіваються, допоможуть у поточних зусиллях по відродженню тилацину - проекті, який піднімає багато етичних і технологічних питань.

Але більш того, визначення послідовності РНК вимерлих видів може надати дослідникам можливість виявити присутність різних РНК-вірусів у часі, що може прискорити наше розуміння вірусної еволюції.

"Їх присутність у таких старих рештках свідчить про потенційну можливість профілювати РНК-віруси зі зразків збережених і вимерлих видів, що зберігаються в музейних сухих колекціях", - пишуть Мармол-Санчес та її колеги.

  • Вчені з'ясували, що череп, знайдений поблизу Сан-Габріеля на півдні Бразилії віком 265 мільйонів років, належить предку доісторичного динозавра.

Світ
Швеція
Читайте також:
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
23 вересня, 2023 субота
Австралія підтримала скасування права вето РФ в Раді Безпеки ООН
22 вересня, 2023 п'ятниця
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
Сергій Лавров
23 вересня, 2023 субота
Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
24 вересня
18:47
Києво-Печерська Лавра
У Нижній Лаврі дотепер мешкає 40 ченців та мирян Московського патріархату
18:45
Огляд
Удари по командним пунктам Чорноморського флоту РФ в Криму та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:43
Запоріжжя
"Гроші на ЗСУ": у Запоріжжі містяни вийшли на мітинг з вимогою спрямувати бюджетні кошти на потреби військовим
18:14
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
В США відбулася зміна стратегії – тепер вони дадуть всю необхідну зброю, - Піонтковський
18:13
Знищення Оріхова
Росіяни знищують Оріхів: щодня скидають на місто до десяти авіабомб
18:12
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
Ракетний удар по Кременчуку: кількість травмованих зросла до 55, у лікарнях лишаються 19 людей
17:25
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
"Погана зачіска, погана майка". Фінське телебачення показало, як Путін відпочивав у 90-х
17:17
Україна стане головною темою нового сезону американського серіалу "Мільярди"
16:38
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила військові навчання з Росією щонайменше до 1 жовтня
16:37
вибух
Вночі невідомі диверсанти завдали удару по військових об'єктах Московської та Калузької областей
16:33
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Україна своєю героїчною боротьбою вже давно звільнила весь пострадянський простір: Піонтковський про події та настрої у країнах Кавказу та Середньої Азії
16:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують долар та євро
15:58
Франческо Фрідріх
Міжнародні змагання зі скелетону та бобслею зимового сезону 2023/2024 пройдуть без росіян
15:23
Демонстрація проти расизму та жорстокості поліції у Франції ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ – 23 ВЕРЕСНЯ:
У Франції ліві провели демонстрації проти поліцейського насильства та расизму
15:13
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
Росіяни скинули авіабомби у напрямку Зміїного
15:06
астероїд , космос
Зонд OSIRIS-Rex скинув на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Бенну, - NASA
14:45
Кирило Буданов
"Будуть покарані в будь-якій точці земної кулі": Буданов прокоментував інформацію про можливі атаки України по базах ПВК Вагнера в Судані
14:34
Пінгвіни біля станції "Академіка Вернадського"
Полярники розповіли, скільки пінгвінів залишилося біля "Академіка Вернадського"
14:29
Денис Пушилін
Пушилін встановив в ОРДО комендантську годину та воєнну цензуру
14:13
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
Росіяни зранку обстріляли Херсон, Берислав і село Львове: відомо про двох загиблих та щонайменше 6 поранених
14:11
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Нащадки Волтера Дюранті. Як Україні налагодити хороші стосунки з NYT
14:06
Оновлено
Курськ
Українські БПЛА уразили будівлю ФСБ та НПЗ у російському Курську, - ЗМІ
14:02
російські "миротворці" у Нагірному Карабаху
Не менше 120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху готові виїхати до Вірменії, - Reuters
13:29
Анджей Дуда
Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна, - Дуда
13:06
Міноборони створило нові нарукавні знаки для десантно-штурмових бригад
12:59
Прапор США
Спікер Палати представників Маккарті збереже $300 мільйонів для України в оборонному бюджеті США
12:21
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
На півострові вимолюють ППО: після удару по флоту РФ в Криму істерика, - Рефат Чубаров
12:06
школа в окупації
На ТОТ півдня російські педагоги продовжують політику промивання мізків українським дітям, - ЦНС
12:00
OPINION
Істерикою Адамовського-Якубовського і русні - задоволений
11:54
У київському притулку для тварин сталася пожежа, внаслідок чого загинули 7 котів: поліція почала розслідування
11:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Захід тисне на Київ, щоб провести вибори, у Росії готують дітей до війни, Україні бракує медикаментів. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:04
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
10:56
Ізраїль Палестина
Ізраїльські військові вбили двох палестинців. ЦАГАЛЬ каже, що це був рейд на майстерню з виготовлення вибухівки
10:29
Ексклюзив
ЗСУ війна
ЗСУ обходитимуть Токмак, - майор запасу НГУ про основну ціль руху на півдні
10:19
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Захід сконцентрувався та обрав стратегію перемоги, - Піонтковський
10:16
Судно з другою партією українського зерна прибуло до Туреччини
10:10
Запуск супутників Starlink 24 вересня
SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink
10:00
Раян Хіршхорн
Зеленський нагородив 13-річного американця, який зібрав 200 тис. доларів для України. Розповідаємо, хто такий Раян Хіршхорн
09:55
окупанти Маріуполь
У Рубіжному на Луганщині окупанти рік не виплачували зарплати працівникам водоканалу: ті оголосили страйк, - ОВА
09:44
Ціни на пальне АЗС
У РФ спостерігається дефіцит бензину та дизелю, але це не пов'язано з війною, - розвідка Британії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV