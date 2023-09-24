Шведські вчені змогли вилучити РНК-молекулу вимерлого тасманійського тигра
За допомогою спеціально модифікованого протоколу шведські вчені змогли вилучити мільйони ниток РНК зі шкіри та м'язів 132-річного тасманського тигра, що зможе допомогти у відновленні виду
Про це повідомляє Science Alert.
Тасманійський тигр має довгу і строкату історію, яка тепер включає в себе те, що він став першим вимерлим представником родини тварин, з якого вчені відновили РНК - молекулу, яка оживляє геном виду.
За допомогою спеціально модифікованого протоколу шведська команда витягла мільйони ниток РНК зі шкіри та м'язів 132-річного тасманійського тигра, або тилацина.
Відомий вченим як Thylacinus cynocephalus, цей смугастий хижий сумчастий ссавець був винищений на острові Тасманія в Австралії в 1930-х роках.
Відновлення РНК - генетичного матеріалу, який переводить інформацію, закодовану в ДНК, у білки - у вимерлих тварин, таких як тилацин, може відкрити скарбницю інформації про генну активність, яка вважалася давно втраченою.
"Відновлення профілів експресії РНК, які більше не існують у живих клітинах, розширює можливості заглиблення в біологію вимерлих тварин", - пишуть біоінформатик Еміліо Мармол-Санчес зі Стокгольмського університету та його колеги у своїй опублікованій статті.
У той час як читання послідовностей ДНК показує нам, які гени має вид, послідовності РНК показують, які гени насправді "увімкнені" і використовуються для створення білків у клітинах. Але РНК набагато крихкіша і руйнується набагато швидше, ніж ДНК, тому відновлення історичних зразків є складним завданням, але не неможливим.
Дослідницька група схвильована своїми висновками, які, як вони сподіваються, допоможуть у поточних зусиллях по відродженню тилацину - проекті, який піднімає багато етичних і технологічних питань.
Але більш того, визначення послідовності РНК вимерлих видів може надати дослідникам можливість виявити присутність різних РНК-вірусів у часі, що може прискорити наше розуміння вірусної еволюції.
"Їх присутність у таких старих рештках свідчить про потенційну можливість профілювати РНК-віруси зі зразків збережених і вимерлих видів, що зберігаються в музейних сухих колекціях", - пишуть Мармол-Санчес та її колеги.
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Вчені з'ясували, що череп, знайдений поблизу Сан-Габріеля на півдні Бразилії віком 265 мільйонів років, належить предку доісторичного динозавра.
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