Шведські вчені змогли вилучити РНК-молекулу вимерлого тасманійського тигра

Про це повідомляє Science Alert.

Тасманійський тигр має довгу і строкату історію, яка тепер включає в себе те, що він став першим вимерлим представником родини тварин, з якого вчені відновили РНК - молекулу, яка оживляє геном виду.

За допомогою спеціально модифікованого протоколу шведська команда витягла мільйони ниток РНК зі шкіри та м'язів 132-річного тасманійського тигра, або тилацина.

Відомий вченим як Thylacinus cynocephalus, цей смугастий хижий сумчастий ссавець був винищений на острові Тасманія в Австралії в 1930-х роках.

Відновлення РНК - генетичного матеріалу, який переводить інформацію, закодовану в ДНК, у білки - у вимерлих тварин, таких як тилацин, може відкрити скарбницю інформації про генну активність, яка вважалася давно втраченою.

"Відновлення профілів експресії РНК, які більше не існують у живих клітинах, розширює можливості заглиблення в біологію вимерлих тварин", - пишуть біоінформатик Еміліо Мармол-Санчес зі Стокгольмського університету та його колеги у своїй опублікованій статті.

У той час як читання послідовностей ДНК показує нам, які гени має вид, послідовності РНК показують, які гени насправді "увімкнені" і використовуються для створення білків у клітинах. Але РНК набагато крихкіша і руйнується набагато швидше, ніж ДНК, тому відновлення історичних зразків є складним завданням, але не неможливим.

Дослідницька група схвильована своїми висновками, які, як вони сподіваються, допоможуть у поточних зусиллях по відродженню тилацину - проекті, який піднімає багато етичних і технологічних питань.

Але більш того, визначення послідовності РНК вимерлих видів може надати дослідникам можливість виявити присутність різних РНК-вірусів у часі, що може прискорити наше розуміння вірусної еволюції.

"Їх присутність у таких старих рештках свідчить про потенційну можливість профілювати РНК-віруси зі зразків збережених і вимерлих видів, що зберігаються в музейних сухих колекціях", - пишуть Мармол-Санчес та її колеги.