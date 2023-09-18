Вчені з Гарвардського університету виявили череп гігантського хижака, який жив до появи динозаврів

Про це повідомляє Science Alert.

Динозаври мають репутацію найстрашніших доісторичних хижаків, але нещодавно знайдений череп проливає світло на страхітливого звіра, який панував за 40 мільйонів років до того, як перші "жахливі ящери" ступили на землю.

Майже цілий скам'янілий череп Pampaphoneus biccai віком 265 мільйонів років та розміром близько 36 см був знайдений разом із кістками скелета поблизу Сан-Габріеля на півдні Бразилії.

"Ця тварина була страшною на вигляд, і вона, мабуть, викликала справжній жах у всіх, хто траплявся на її шляху", - каже палеонтолог Гарвардського університету Стефані Пірс.

Пампафонеус належить до ранньої терапсидної групи диноцефалів - великої групи переважно крупних і страшних наземних тварин, які процвітали до появи тиранозавра та інших представників цього виду. Не всі диноцефали були м'ясоїдними, але пампафонеус точно був таким.

"Тварина мала великі, гострі ікла, пристосовані для захоплення здобичі, - розповідає Феліпе Пінейро, палеонтолог з Федерального університету Пампи в Бразилії.

"Його зубний ряд і архітектура черепа свідчать про те, що його укус був достатньо сильним, щоб пережовувати кістки, як у сучасних гієн".

Пампафонеус, безумовно, не був легкою здобиччю. Ці тварини виглядали грізно: їхній зріст сягав 3 метрів, а максимальна вага щелепи сягала 400 кілограмів. Їхні черепи були товстостінними, як у багатьох динозаврів, що дало їм відповідну назву, яка з грецької перекладається як "жахлива голова".

Нова інформація, отримана в результаті аналізу цього черепа, наводить дослідників на думку, що наразі неідентифікована щелепна кістка належить ще більшій, гіршій версії Pampaphoneus biccai. Команда каже, що для підтвердження гіпотези потрібно більше скам'янілостей, але це може означати, що жахлива голова, яку вони щойно вивчили, навіть не належить дорослій особині.

"Це відкриття має ключове значення для розуміння структури наземних екосистем напередодні найбільшого масового вимирання всіх часів", - каже Пірс. "Вражаюча знахідка, яка демонструє глобальну важливість викопних решток Бразилії".