Шведський футболіст, який травмував Бесєдіна, вибачився перед українцем

Про це повідомляє Aftonbladet.



За словами Даніельссона, він одразу вибачився перед Бесєдіним.



"Я бачив повтор епізоду на фото. Це виглядає моторошно. Його коліно зігнулося в зворотню сторону. Судді використовували VAR і вирішили, що це червона картка. Ймовірно, так воно і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим рішенням. У мене не було наміру завдати йому травму. Я сказав йому це, і сподіваюся, що він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їх капітан переводив. Мабуть, він прийняв мої вибачення", - розповів Даніельссон.

У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельссона, який отримав червону картку.

Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

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