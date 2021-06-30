Шведський футболіст, який травмував Бесєдіна, вибачився перед українцем
Шведський футболіст Маркус Даніельссон, який наніс травму Артему Бесєдіну на Євро-2020, вибачився перед українським форвардом
Про це повідомляє Aftonbladet.
За словами Даніельссона, він одразу вибачився перед Бесєдіним.
"Я бачив повтор епізоду на фото. Це виглядає моторошно. Його коліно зігнулося в зворотню сторону. Судді використовували VAR і вирішили, що це червона картка. Ймовірно, так воно і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим рішенням. У мене не було наміру завдати йому травму. Я сказав йому це, і сподіваюся, що він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їх капітан переводив. Мабуть, він прийняв мої вибачення", - розповів Даніельссон.
У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельссона, який отримав червону картку.
Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.
Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
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