Швеція додатково виділила понад $19 мільйонів для України

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу в цілому. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року, в Посольстві Швеції ми бажаємо лише одного - щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в посланні посольства Швеції в Україні.

Тому країна додатково виділила 200 млн шведських крон, які спрямують у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії та використані для зміцнення військового потенціалу нашої держави.

"Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи", - сказав прем’єр-міністр Королівства Швеції Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 29 листопада Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України. Тоді глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем повідомив, що допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.

11 грудня шведський уряд ухвалив дев'ятий пакет допомоги Україні, зокрема країна передасть для українських військових системи ППО та зимову амуніцію. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько 5,2 мільярда шведських крон (477 мільйонів євро).

Також у грудні Швеція повідомила про надання додаткових 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні.

15 грудня Швеція назвала військову підтримку України одним із пріоритетів головування в ЄС.

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