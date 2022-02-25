Швеція надала Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу, - Зеленський
Швеція передає Україні військово-технічну допомогу, в тому числі й гуманітарну
Про це заявив президент Володимир Зеленський у Twitter.
"Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Дякую пані прем'єр-міністерці Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш повідомив, що організація нарощує гуманітарні операції в Україні та навколо неї через російське вторгнення.
- На тлі визнання Путіним "державності" ОРДЛО Будапешт переміщує війська до кордону України, щоб не допустити входу збройних угруповань до Угорщини.
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