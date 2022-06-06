Швеція передасть Україні гвинтівки та гранатомети

Про це повідомляє Army Recognition.

Мова йде про гвинтівки AG90 і боєприпаси до них, а також про 5 тис.гранатометів AT4. Швеція також має намір відправити $6,1 млн в створений НАТО фонд підтримки ЗСУ.

АТ4 - це 84-мм одноразовий гранатомет. Він має дальність стрільби від 200 до 600 м і може пробивати броню до 460 мм.

AG 90-шведський варіант американської снайперської гвинтівки Barrett M82. Максимальна дальність стрільби близько 1,8 км.