Швеція передасть Україні гвинтівки та гранатомети
Швеція схвалила постачання до України снайперських гвинтівок і протитанкових гранатометів
Про це повідомляє Army Recognition.
Мова йде про гвинтівки AG90 і боєприпаси до них, а також про 5 тис.гранатометів AT4. Швеція також має намір відправити $6,1 млн в створений НАТО фонд підтримки ЗСУ.
АТ4 - це 84-мм одноразовий гранатомет. Він має дальність стрільби від 200 до 600 м і може пробивати броню до 460 мм.
AG 90-шведський варіант американської снайперської гвинтівки Barrett M82. Максимальна дальність стрільби близько 1,8 км.
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