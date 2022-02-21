Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.



"Уряд дуже уважно стежить за подіями в Україні. У зв’язку з серйозною та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ вирішило скоротити кількість співробітників, направлених до посольства Швеції в Києві. Супроводжуючі родини вже вирушили додому на запит МЗС", - написала вона в Twitter.



Нагадаємо, США, Австралія, Індія, Японія та деякі інші держави радять своїм громадянам залишити Україну у зв'язку із загостренням на українському кордоні.