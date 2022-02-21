Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з України через ескалацію навколо українських кордонів
Посольство Індії в Україні рекомендувало своїм громадянам тимчасово залишити Україну у зв'язку із загостренням на українському кордоні
Про це йдеться у Фейсбуці відомства.
"Зважаючи на високий рівень напруженості та невизначеності щодо ситуації в Україні, усім індійським громадянам, чиє перебування не є необхідним, і студентам рекомендовано тимчасово залишити Україну. Для своєчасного виїзду можна використати комерційні та чартерні рейси", - зазначили в заяві.
Індійським студентам радять зв'язатися з працівниками відомства, а також стежити за оновленнями на сайті, у Фейсбуці та Твітері посольства.
- Як повідомлялося раніше, Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
- Австралія рекомендувала своїм громадянам виїхати з України через ризик вторгнення РФ.
- Байден закликав американців негайно покинути Україну.
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