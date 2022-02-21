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Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з України через ескалацію навколо українських кордонів

21 лютого, 2022 понедiлок
08:23
війна з Росією

Посольство Індії в Україні рекомендувало своїм громадянам тимчасово залишити Україну у зв'язку із загостренням на українському кордоні

Про це йдеться у Фейсбуці відомства.

"Зважаючи на високий рівень напруженості та невизначеності щодо ситуації в Україні, усім індійським громадянам, чиє перебування не є необхідним, і студентам рекомендовано тимчасово залишити Україну. Для своєчасного виїзду можна використати комерційні та чартерні рейси", - зазначили в заяві.

Індійським студентам радять зв'язатися з працівниками відомства, а також стежити за оновленнями на сайті, у Фейсбуці та Твітері посольства. 

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