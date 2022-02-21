Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з України через ескалацію навколо українських кордонів

Про це йдеться у Фейсбуці відомства.



"Зважаючи на високий рівень напруженості та невизначеності щодо ситуації в Україні, усім індійським громадянам, чиє перебування не є необхідним, і студентам рекомендовано тимчасово залишити Україну. Для своєчасного виїзду можна використати комерційні та чартерні рейси", - зазначили в заяві.



Індійським студентам радять зв'язатися з працівниками відомства, а також стежити за оновленнями на сайті, у Фейсбуці та Твітері посольства.

Як повідомлялося раніше, Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.

Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.

Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.

Австралія рекомендувала своїм громадянам виїхати з України через ризик вторгнення РФ.

Байден закликав американців негайно покинути Україну.

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