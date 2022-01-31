Австралія рекомендувала своїм громадянам виїхати з України через ризик вторгнення РФ

Про це посол написав у Twitter.



"Ми радимо австралійцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Утриманці нашого посольства вже виїхали", - написав Едвардс.



Він також зазначив, що громадянам Австралії варто виїхати найближчим часом, адже послуги комерційного транспорту можуть бути зупинені на певний час.



"Ми закликаємо австралійців в Україні виїхати зараз комерційним або іншим приватним транспортом. Послуги можуть бути зупинені в короткий термін", - зазначив Едвардс.



Як повідомлялося раніше, Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.

Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.

Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.