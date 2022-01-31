Австралія рекомендувала своїм громадянам виїхати з України через ризик вторгнення РФ
Посол Австралії в Україні Брюс Едвардс заявив, що австралійцям варто виїхати з України на тлі загрози посилення військової агресії Російської Федерації
Про це посол написав у Twitter.
"Ми радимо австралійцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Утриманці нашого посольства вже виїхали", - написав Едвардс.
Він також зазначив, що громадянам Австралії варто виїхати найближчим часом, адже послуги комерційного транспорту можуть бути зупинені на певний час.
"Ми закликаємо австралійців в Україні виїхати зараз комерційним або іншим приватним транспортом. Послуги можуть бути зупинені в короткий термін", - зазначив Едвардс.
- Як повідомлялося раніше, Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.65
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе