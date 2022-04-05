Швеція та Данія висилають російських дипломатів
Швеція та Данія висилають російських дипломатів у звʼязку із вторгненням РФ в Україну
Про це повідомляє hromadske з посиланням на звернення представників місцевого уряду.
Як стало відомо, Швеція висилає трьох російських дипломатів, які ведуть незаконну розвідувальну діяльність в країні. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.
Крім того Данія також висилає 15 співробітників російської розвідки. Вони працювали під прикриттям у посольстві Росії у Копенгагені.
- Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів
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