Швеція та Данія висилають російських дипломатів

Про це повідомляє hromadske з посиланням на звернення представників місцевого уряду.



Як стало відомо, Швеція висилає трьох російських дипломатів, які ведуть незаконну розвідувальну діяльність в країні. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Крім того Данія також висилає 15 співробітників російської розвідки. Вони працювали під прикриттям у посольстві Росії у Копенгагені.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів



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