Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича та його оточення до 2023 року

Про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.



Зазначається, що рішення було ухвалене з метою підтримки судової співпраці з українською владою.



Федеральна рада Швейцарії заморозила активи експрезидента Януковича та його оточення на суму приблизно 70 млн швейцарських франків ($76 млн) у лютому 2014 року.



Швейцарський уряд зазначає, що у зв’язку з кримінальними провадженнями проти чиновників часів Януковича уряд України подав до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу, поки в Україні не винесли судових рішень про незаконне походження активів Януковича та його оточення.



Максимальна тривалість заморожування рахунків у Швейцарії обмежена десятьма роками.

Нагадаємо, влітку 2021 року суд ЄС скасував частину санкцій проти Віктора Януковича.

6 грудня Верховний суд України залишив чинним вирок у 13 років позбавлення волі Віктору Януковичу у справі про державну зраду.