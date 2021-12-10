Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича та його оточення до 2023 року
Федеральна рада Швейцарії продовжила превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича до лютого 2023 року
Про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.
Зазначається, що рішення було ухвалене з метою підтримки судової співпраці з українською владою.
Федеральна рада Швейцарії заморозила активи експрезидента Януковича та його оточення на суму приблизно 70 млн швейцарських франків ($76 млн) у лютому 2014 року.
Швейцарський уряд зазначає, що у зв’язку з кримінальними провадженнями проти чиновників часів Януковича уряд України подав до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу, поки в Україні не винесли судових рішень про незаконне походження активів Януковича та його оточення.
Максимальна тривалість заморожування рахунків у Швейцарії обмежена десятьма роками.
- Нагадаємо, влітку 2021 року суд ЄС скасував частину санкцій проти Віктора Януковича.
- 6 грудня Верховний суд України залишив чинним вирок у 13 років позбавлення волі Віктору Януковичу у справі про державну зраду.
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