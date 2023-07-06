Про це повідомила китайська державна агенція новин Сіньхуа.

Під час поїздки з інспекцією до командування Східного театру дій Сі Цзіньпін сказав військовим, що світ увійшов у новий період потрясінь і змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною та невизначеною.

Він закликав військових бути пильними щодо потенційних небезпек і докласти всіх зусиль для виконання бойового обов’язку, покладеного командуванням на театр дій.

Сі також закликав поглибити планування війни та бойових дій, зміцнити систему командування для спільних операцій та активізувати навчання в реальних бойових умовах, щоб підвищити здатність військових вести боротьбу та перемагати.

Сі Цзіньпін наголосив, що військові питання необхідно розглядати та вирішувати політичним шляхом. Проте додав, що збройні сили повинні мати мужність і здатність воювати, а також рішуче захищати національний суверенітет, безпеку й інтереси розвитку.

Командування Східного театру бойових дій зі штаб-квартирою в провінції Цзянсу відповідає за безпеку східного Китаю, включаючи Східнокитайське море і Тайванську протоку.

Раніше цього року Сі Цзіньпін у своїх коментарях після того, як отримав третій президентський термін, закликав Китай посилити свою здатність захищати національну безпеку та перетворити свою армію на "Велику сталеву стіну".

Заклик Сі Цзіньпіна посилити боєготовність прозвучав на тлі візиту в Пекін міністерки фінансів США Джанет Єллен. Вона прибула для переговорів, спрямованих на послаблення напруженості між США та Китаєм.