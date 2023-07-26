"Сили Безпеки та Оборони України": Укрпошта запустила у продаж нову серію марок
У середу, 26 липня, у відділеннях Укрпошти запустили продаж нової серії марок, яка присвячена українським військовим. Також придбати набір можна онлайн на сайті Укрпошти
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Як обіцяли, запустили в продаж в наших відділеннях та онлайн фінальну марку в серії "Сили Безпеки та Оборони України" - Служба Безпеки України. Усі світлини з погашення по всій країні після обіду, а всім гарного дня і чекаємо Вас у нас!", - написав він.
Зазначається, що новий поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, а також тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Поштова марка "Слава Силам оборони й безпеки України! Служба безпеки України" продовжує випуск "Слава Збройним Силам України!", який Укрпошта презентувала у 2022 році.
"Служба безпеки робить значний внесок у майбутню перемогу України не лише у системній боротьбі з внутрішнім ворогом, а й захищаючи країну в найгарячіших точках на фронті. Спецслужба викриває та затримує ворожі диверсійно-розвідувальні групи, російських агентів, шпигунів, коригувальників вогню та колаборантів, відбиває кібератаки та розслідує воєнні злочини окупантів", - йдеться в описі до нової серії марок.
Автором поштового випуску став український художник Олександр Охапкін.
У набір входить аркуш "Служба безпеки України" серії "Слава Силам оборони та безпеки України!", конверт та картка "Служба безпеки України".
Фото: Ігор Смілянський
Фото: Ігор Смілянський
- У червні Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях.
- 24 липня легендарна українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!", яку Укрпошта презентувала 12 квітня 2022 року, виборола головний приз міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго".
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