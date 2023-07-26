Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Як обіцяли, запустили в продаж в наших відділеннях та онлайн фінальну марку в серії "Сили Безпеки та Оборони України" - Служба Безпеки України. Усі світлини з погашення по всій країні після обіду, а всім гарного дня і чекаємо Вас у нас!", - написав він.

Зазначається, що новий поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, а також тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.



Поштова марка "Слава Силам оборони й безпеки України! Служба безпеки України" продовжує випуск "Слава Збройним Силам України!", який Укрпошта презентувала у 2022 році.

"Служба безпеки робить значний внесок у майбутню перемогу України не лише у системній боротьбі з внутрішнім ворогом, а й захищаючи країну в найгарячіших точках на фронті. Спецслужба викриває та затримує ворожі диверсійно-розвідувальні групи, російських агентів, шпигунів, коригувальників вогню та колаборантів, відбиває кібератаки та розслідує воєнні злочини окупантів", - йдеться в описі до нової серії марок.

Автором поштового випуску став український художник Олександр Охапкін.

У набір входить аркуш "Служба безпеки України" серії "Слава Силам оборони та безпеки України!", конверт та картка "Служба безпеки України".

Фото: Ігор Смілянський

Фото: Ігор Смілянський