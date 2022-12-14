"Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці": Залужний обговорив ситуацію в Україні з генералом Каволі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що ЗСУ готуються до різних сценаріїв розвитку подій найближчими місяцями
Про це Залужний заявив у телеграмі.
"Обмінялися оцінками стратегічної обстановки з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили наші потреби в озброєнні та техніці", - йдеться в повідомленні.
Крім того, верховний головнокомандувач також додав, що українські Сили оборони докладають всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході України.
"Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці", - сказав він.
- 3 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів керівнику об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі про потребу в ППО.
- 13 грудня держдеп США прокоментував можливість надати системи Patriot Україні, назвавши постачання засобів ППО пріоритетом.
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