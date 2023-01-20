Сили оборони півдня ліквідували міну, яку винесло на узбережжя Одещини
Через штормову погоду на один із пляжів Одещини винесло морську міну, її знешкодили Сили оборони півдня
Про це в телеграмі поінформував спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
Зазначається, що Сили оборони півдня ліквідували міну на одному з пляжів Одещини, її винесло з акваторії до узбережжя. Для знешкодження залучили фахівців спеціального підрозділу ВМС ЗС України.
"Нагадуємо, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки. Не ігноруйте обмеження воєнного стану, бережіть себе, тримайтесь подалі від небезпечних зон та об’єктів. Про їх виявлення інформуйте компетентні органи, не наражайте себе на небезпеку!" - наголосив Владислав Назаров.
- Нагадаємо, 8 січня в Одеській області знову виявили та знищили протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.
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