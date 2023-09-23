Сили оборони просунулися біля Кліщіївки та Новопрокопівки, - ISW
Українські захисники успішно продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. ЗСУ просунулися на південний схід від Кліщіївки та на північ від Новопрокопівки
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 22 вересня українські сили просунулися на південь від Бахмута і в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Російський пропагандист стверджував, що українські захисники трохи просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту.
У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та на Бахмутському напрямку, виснажуючи та завдаючи російським військам втрат по всьому фронту.
- На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога.
- Російські елітні війська, які наразі діють у західній частині на Запоріжжі, з середини серпня не змогли зупинити поступове, але впевнене просування українських військ.
- У районі Кліщіївки Донецької області, поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил, тривають важкі бої.
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