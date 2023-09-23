Сили оборони просунулися біля Кліщіївки та Новопрокопівки, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 22 вересня українські сили просунулися на південь від Бахмута і в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Російський пропагандист стверджував, що українські захисники трохи просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та на Бахмутському напрямку, виснажуючи та завдаючи російським військам втрат по всьому фронту.