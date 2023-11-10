Сили оборони тестують на фронті наземний робот SIRKO
Українські військові тестують на фронті універсальний наземний робот UGV Sirko-S1, який допомагає перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що робот можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження - до 200 кг.
За словами міністра, робот вже показав успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових.
Натомість розробники Brave1 планують обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.
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