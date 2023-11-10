Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Сили оборони тестують на фронті наземний робот SIRKO

Сили оборони тестують на фронті наземний робот SIRKO

10 листопада, 2023 п'ятниця
10:24
Технології SIRKO

Українські військові тестують на фронті універсальний наземний робот UGV Sirko-S1, який допомагає перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що робот можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження - до 200 кг.

За словами міністра, робот вже показав успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових.

Натомість розробники Brave1 планують обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.

  • У серпні в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.
  • А у вересні українські інженери та військові розробили новий ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
Путін і Сі Цзіньпін
9 листопада, 2023 четвер
Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
західний кордон
9 листопада, 2023 четвер
У Польщі зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, завершилася нічим
винищувач F-15
9 листопада, 2023 четвер
США у відповідь на обстріли завдали авіаудару по військових базах у Сирії
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 39.51
    Продаж 40.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 листопада
11:31
Чорне море
Причиною удару по цивільному судну в Чорному морі могла стати невдала техніка застосування зброї пілотом РФ, - розвідка Британії
11:29
відключення електроенергії
Через обстріли на півдні України відключалися ЛЕП і дві вітрові електростанції: ситуація в енергосистемі станом на 10 листопада
11:20
Віктор Орбан
"Чітка позиція Угорщини": Орбан заявив, що ЄС не має починати з Україною переговори про вступ
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому все менше українців хочуть мобілізуватися, коли Канада передасть російський літак Києву. Акценти світових ЗМІ 10 листопада
11:05
ЄС
Як Україна, Молдова та Грузія наближаються до членства у ЄС. Аналітика КБФ
11:01
на фото Ігор Коломойський у суді
Суд залишив запобіжний захід Коломойському без змін
11:00
Думками навиворіт 2
Вийшов український трейлер фільму Pixar "Думками навиворіт 2". Прем'єру заплановано на червень 2024-го
11:00
PR
Чорна п'ятниця 2023 — гряде щось грандіозне!
10:52
Ексклюзив
карта заставочна
Ворог панікує: Згурець проаналізував події на лівому березі Дніпра
10:47
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
Закликали голосувати на псевдореферендумах: підозру в колаборантстві отримали дві мешканки Херсонщини
10:45
Рівненська АЕС
Україна планує наростити потужності атомної генерації: подробиці
10:23
Оновлено
В ГУР підтвердили, що у Криму під час нічної атаки уражено два російські швидкісні десантні катери
10:17
Оновлено
пожежа у Вінниці 9 листопада 2023
У Вінниці ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула на складах ламінату 9 листопада
10:10
сектор Гази
З Гази протягом минулої доби евакуювали 160 українців та 9 громадян Молдови, - Зеленський
10:07
Чарльз Браун
Генерал США сумнівається у планах Китаю захопити Тайвань військовим шляхом
10:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 листопада: скільки коштують євро та долар перед вихідними
10:01
OPINION
Юрій Бутусов
Чому влада ховає скандал довкола призначення Тишлека
09:58
На фото: Олександр Дубінський
ДБР завершило розслідування щодо нардепа Дубінського
09:43
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0711
Ворог у лісосмугах обладнав оборонні позиції: військовий про ситуацію навколо Бахмута
09:41
Філіп Хрговіч
Промоутер розповів, з ким зустрінеться переможець бою Усик - Ф'юрі
09:30
Новини компаній
Укрзалізниця запускає продаж квитків із Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини через мобільний застосунок
09:13
ФСБ
У Брянській області невідомі розстріляли машину прикордонників: загинув підполковник ФСБ, - ЗМІ
09:03
Оновлено
обстріл, ППО
На Київщині вночі працювала ППО, на Черкащині уламки "шахеда" впали у приватному секторі
08:48
телефон
"РФ готова вас евакуювати": росіяни телефонують українцям у Газі та поширюють панічні настрої
08:42
Ексклюзив
Приліт у Скадовську
Міський голова Скадовська розповів про "приліт" по базі окупантів: які втрати й наслідки
08:24
окупанти
У Криму мобілізовані побили полковника: той помер у лікарні
08:24
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок закликала країни НАТО повчитися кібербезпеці в України
08:19
Джонні Руффо
У віці 35 років помер співак і зірка серіалу "Вдома та в гостях" Джонні Руффо
08:14
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 4 "шахеди" та ракету Х-59
08:03
OPINION
Віктор Шлінчак
"Путін проти Заходу". Анатомія брехні диктатора від BBC
07:41
Фонд "Повернись живим" передав спецпризначенцям СБУ обладнання на суму 18,6 млн грн
07:40
Оновлено
окупанти
Система ППО, 14 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:34
Літак Ан-2
У Росії на Чукотці зник літак Ан-2
07:18
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія вивела у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі
06:51
Герасімов путін шойгу
Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові
06:32
Прапор США
США продовжать допомагати Україні, проте пакети будуть менші, - Пентагон
06:28
Португалія
У Португалії призначили позачергові парламентські вибори
06:14
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ вночі завдав ударів по Сирії та базах "Хезболли" у Лівані
06:11
Українські військові перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині, - ISW
06:10
Анонс
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру чемпіонату України з футболу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV