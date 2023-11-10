Сили оборони тестують на фронті наземний робот SIRKO

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що робот можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження - до 200 кг.

За словами міністра, робот вже показав успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових.

Натомість розробники Brave1 планують обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.