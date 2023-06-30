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Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО приземлили 10 "шахедів", якими ворог атакував Україну вночі

30 червня, 2023 п'ятниця
08:23
Війна з Росією обстріл, ППО

Уночі на 30 червня російське військо атакувало Україну з південно-східного напрямку, запустивши 13 "шахедів" та 4 ракети С-300

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

"Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Завдали ударів 13 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Натомість силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України вдалося знищити 10 із 13 ударних дронів.

"Попередньо, без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - додали у ПС.

  • У ніч з 29 на 30 червня російські терористи знову запустили дрони та ракети по Україні, зокрема у Запоріжжі є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, натомість у Миколаєві сталася пожежа.

Росія
Миколаїв
Запоріжжя
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Запорізька область
Військові новини
ракетний удар
повітряна тривога
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2023, п'ятниця
30 червня
08:09
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Нічний обстріл 30 червня: пожежа у Миколаєві, Запоріжжя атакували С-300 та "шахедами"
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