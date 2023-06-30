Про це звітують Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

"Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Завдали ударів 13 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Натомість силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України вдалося знищити 10 із 13 ударних дронів.

"Попередньо, без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - додали у ПС.