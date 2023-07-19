Сили ППО уночі знищили 14 ворожих ракет та 23 дрони
В ніч на 19 липня російські окупанти випустили по Україні 30 крилатих ракет, одну керовану авіаційну та 32 БПЛА. Українські сили ППО знищили 37 ворожих повітряних цілей
Про це 19 липня повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу Shahed-136/131.
Одещина стала основним напрямком атаки ворога, який бив по об'єктах критичної та військової інфраструктури.
Протягом кількох хвиль атак противник застосував:
- 16 крилатих ракет морського базування "калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
- 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
- 32 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:
- 13 крилатих ракет "калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 23 ударних БПЛА Shahed-136/131.
У пресслужбі Повітряних Сил зауважили, що удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.
- В ніч на 19 липня російські окупанти здійснили чергову нічну атаку на Україну. На Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, у Херсоні горів будинок культури.
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