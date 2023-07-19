Сили ППО уночі знищили 14 ворожих ракет та 23 дрони

Про це 19 липня повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Одещина стала основним напрямком атаки ворога, який бив по об'єктах критичної та військової інфраструктури.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

16 крилатих ракет морського базування "калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БПЛА Shahed-136/131.

У пресслужбі Повітряних Сил зауважили, що удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.