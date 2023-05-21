Сили ППО збили чотири "шахеди" на сході
Увечері 20 травня Повітряні сили знищили чотири дрони-камкіадзе на східному напрямку
Про це повідомила пресслужба ПС у Telegram.
"На східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БПЛА “Shahed-136/131”, - йдеться у повідомленні.
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