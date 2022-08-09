Воїни бригади імені князя Мономаха показали, як знищили російський БТР-82 з екіпажем
Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха спалили російський бронетранспортер із десятком окупантів
Про це повідомили в facebook 53-ї бригади.
"Мінус один БТР-82 з екіпажем, плюс десять "лад". Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують успішно знищувати російських окупантів та їх техніку. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Скріншот з відео 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Відео можна переглянути за посиланням
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