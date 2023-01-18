Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, 19 січня в більшості областей України втримається дуже тепла, вітряна, погода. Впродовж дня на Водохреще температура повітря становитиме +7+12 градусів, у південній частині +12+18 градусів.

В західних областях почнеться похолодання, там стовпчики термометрів показуватимуть +3+6 градусів. У Києві очікується тепла, до +8+10 градусів, вітряна погода. Істотних опадів не передбачається.

"Тернопільщина, Хмельниччина та Чернівецька область ще побудуть теплішими. Дощ з переходом у мокрий сніг очікується в західній частині України. На решті території опади завтра малоймовірні.

Вітер ще залишається рвучким, часом зі штормовими поривами до 15-22 м за сек", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що з суботи 21 січня похолодання охопить більшу частину території України.

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