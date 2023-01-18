Синоптик Наталка Діденко попередила, що на зміну теплій погоді йде похолодання
19 січня в Україні очікується тепла погода, на зміну якій наприкінці тижня прийде похолодання
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
За її словами, 19 січня в більшості областей України втримається дуже тепла, вітряна, погода. Впродовж дня на Водохреще температура повітря становитиме +7+12 градусів, у південній частині +12+18 градусів.
В західних областях почнеться похолодання, там стовпчики термометрів показуватимуть +3+6 градусів. У Києві очікується тепла, до +8+10 градусів, вітряна погода. Істотних опадів не передбачається.
"Тернопільщина, Хмельниччина та Чернівецька область ще побудуть теплішими. Дощ з переходом у мокрий сніг очікується в західній частині України. На решті території опади завтра малоймовірні.
Вітер ще залишається рвучким, часом зі штормовими поривами до 15-22 м за сек", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що з суботи 21 січня похолодання охопить більшу частину території України.
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