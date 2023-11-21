Що можна нагадати Мар'яні Безуглій
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Як просто приготувати сирний крем-суп. Розповідаємо
Господині, для яких приготування їжі – це не просто рутина, а хобі, полюбляють експериментувати з різними рецептами. Ділимося з вами своїм рецептом і ми
Інгредієнти для сирного крем-супу:
- півтора літра води
- одне куряче філе
- дві картоплі
- одна морква
- одна цибуля
- плавлений сир - 300 г
- твердий сир - 200 г
- вершки (33%) - 50 мл
- один зубок часнику
- лавровий листок
- білий перець, мелений коріандр (за смаком)
Приготування сирного крем-супу:
- промиваємо куряче філе
- розрізаємо на невеликі шматочки
- викладаємо в каструлю
- заливаємо фільтрованою водою
- ставимо на вогонь
- після закипання періодично знімаємо піну
- миємо овочі
- очищаємо
- нарізаємо доволі великими шматками: цибулю – на 2, моркву – на 3-4 частини, картоплю – середнiми кубиками
- додаємо в бульйон моркву, цибулю, часник, лавровий лист, сіль
- варимо 20 хв.
- додаємо картоплю
- чекаємо, поки вона розм'якшиться
- витягуємо з супу цибулю, моркву та лавровий лист
- перебиваємо бульйон із куркою та картоплею блендером
- ставимо на плиту
- доводимо до кипіння
- додаємо плавлений сир, натертий на тертушці
- перемішуємо
- через 5 хв. додаємо твердий сир
- вливаємо вершки
- варимо ще кілька хвилин, помішуючи
- додаємо коріандр і білий перець
- подрібнюємо суп блендером
- подаємо з нарізаною зеленню.
Смачного!
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