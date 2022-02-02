Системи "Ураган" і прикриття з повітря: ЗСУ провели біля Криму навчання з реактивною артилерією

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.



Зазначається, що польові навчання із злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню Ураган пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.



Підняті по тривозі воїни-реактивники висунулися з району розташування, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.



Військовослужбовці провели прикриття підрозділу з повітря засобами ППО під час вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою під час залишення вогневих позицій.



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