Системи "Ураган" і прикриття з повітря: ЗСУ провели біля Криму навчання з реактивною артилерією
Біля Криму підрозділи реактивної артилерії ЗСУ провели навчання з розгортання на вогневих позиціях та наведення на цілі умовного супротивника
Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Зазначається, що польові навчання із злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню Ураган пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.
Підняті по тривозі воїни-реактивники висунулися з району розташування, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.
Військовослужбовці провели прикриття підрозділу з повітря засобами ППО під час вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою під час залишення вогневих позицій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.25
Купівля 28.25Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе