"Ситуація гірша, ніж навесні 2022 року": очільник Мінфіну висловився щодо вилучення у громад "військового" ПДФО

Про це чиновник сказав на заході Центру економічної стратегії.

"Нерозуміння моменту є проблемою. Чомусь у когось іде бурхливе відновлення від війни, а хтось займається банальним питанням виживання на середньострокову перспективу. Без відсутності ясних і зрозумілих перспектив щодо того, яким чином ми утримуватимемо військову машину і всю воєнну кампанію", – сказав Марченко.

За його словами, нині ситуація гірша, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

"У березні-квітні 2022 року всі були обережні, не було політики. Я не знаю, що змінилося. На мою думку, ситуація стала тільки гіршою. З точки зору наших перспектив вона точно не є кращою", – сказав міністр.

"Я не знаю, які ще кому потрібні компроміси, щоб це питання нарешті зрушило з місця на один простий рік. Я не прошу ці кошти, щоб їх направити на дороги, якісь економічні питання, хоча це також важливо. Ми забираємо кошти з доріг повністю... Але зараз не про це, нам потрібно створити умови, щоб ми переломили хід воєнної кампанії. Якщо це комусь незрозуміло, я не бачу сенсу вкотре про це розказувати й шукати додаткові аргументи", – додав Марченко.

Він наголосив, що потенційна діра в бюджеті складає до 29 млрд доларів і самим лише скороченням видатків і підняттям податків її не залатати.

17 жовтня Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовими.

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