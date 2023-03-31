Ситуація щодо ліків створить додаткове психологічне напруження для людей, - президент Ради захисту прав та безпеки пацієнтів
Аптеки знайдуть вихід - вони зроблять все, щоб відпускати далі рецептурні препарати. Ця ситуація з рецептами створить додаткову напружену нервову і психологічну ситуацію у суспільстві
Про це в ефірі Еспресо сказав президент Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.
"Аптеки викрутяться - вони зроблять все, щоб відпускати далі, як і відпускали. Це створить додаткову напружену нервову і психологічну ситуацію. Мені здається, що це просто диверсія проти програми Олени Зеленської "Ментальне здоров'я", - сказав Сердюк.
Він додав, що українці вже перенапружились від різних тривог, бомбардувань і так далі.
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"Аптекам не цікаві ці зайві нерви - у них є план, вони завозять певну кількість лікарських засобів. Сьогодні люди щось викуплять, будуть збої в доставці. Якщо ти вже хочеш відпускати лікарські рецептурні засоби за рецептом - дивіться закон про ліки та ліцензійні умови і дійте, як має бути. Зробіть як в Іспанії - прийшов з рецептом, отримав знижку. Тоді не буде жодних проблем, буде черга за рецептом до лікаря. Поки рецепт не буде платіжним документом, нічого не вийде", - підсумував експерт.
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