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Ситуація у Нагірному Карабаху: очільник Євроради Мішель закликав до деескалації напруженості

13 вересня, 2023 середа
15:20
Світ Шарль Мішель

Очільник Європейської ради Шарль Мішель поспілкувався з лідерами Вірменії та Азербайджану стосовно ситуації у Нагірному Карабаху: він закликав до деескалації напруженості

Про це йдеться у заяві речника Шарля Мішеля, опублікованій на сайті Ради ЄС. 

Зазначається, що Мішель контактував з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час телефонних розмов 9 вересня, а також із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту G20 у Нью-Делі 10 вересня.

"Ці зусилля, підкріплені щоденною взаємодією його офісу та спеціального представника ЄС Тойво Клаара з Баку, Єреваном та представниками карабаських вірмен, були спрямовані на деескалацію напруженості та вироблення рішення для розблокування гуманітарного доступу до карабахських вірмен", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що за маршрутом Агдам-Аскеран нещодавно пройшла російська гуманітарна колона. Рада ЄС очікує, що це створить імпульс "для відновлення регулярних поставок гуманітарної допомоги місцевому населенню".

"Ситуація на місці швидко погіршується. Важливо забезпечити постачання карабахським вірменам продуктів першої необхідності. Сьогоднішнє відкриття маршруту Агдам-Аскеран є важливим кроком, який має сприяти повторному відкриттю Лачинського коридору. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони проявити відповідальність і гнучкість у забезпеченні використання маршруту Лачин і Агдам-Аскеран", - вказали у прес-релізі. 

Там додали, що у "найближчі дні" сторони зроблять більш конкретні кроки та відновлять діалог та зусилля щодо примирення. 

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, кінця 1980-х років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірнокарабаською Республікою, це відбувалось за підтримки Вірменії.

Під час збройного конфлікту 1988-1994 років у сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч людей. Нагірний Карабах і кілька прилеглих районів Азербайджану перейшли під контроль вірменських збройних сил. В результаті сотні тисяч людей, переважно етнічні азербайджанці, стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

У листопаді 2020 року, після чергового загострення ситуації, Азербайджан взяв під контроль райони навколо Нагірного Карабаху та символічне місто Шуша (Шуші). На наступний день після захоплення Шуші прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали мирну угоду про припинення війни в регіоні.

За умовами договору за Вірменією і Азербайджаном закріплені території, на яких перебували війська на момент підписання документа. Уздовж лінії зіткнення розгорнуто російську миротворчу місію.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

14 травня Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

22 травня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час пресконференції у Литві заявив, що підписання мирної угоди між країнами неминуче. Глава держави висловив сподівання, що це принесе мир на Кавказ і зазначив, що хоча території Азербайджану знаходилися під окупацією майже 30 років, країна готова до мирної угоди. Натомість на перемовинах з Алієвим прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.

Ці домовленості передбачають припинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади". Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.

29 травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

5 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Азербайджан й Вірменія можуть вже до кінця цього року укласти мирну угоду.

1 вересня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах своїх територій уздовж спільного кордону на північний захід від Нагірного Карабаху.

9 вересня у невизнаному Нагірному Карабаху відбулися так звані президентські вибори. Україна заявила, що засуджує їхнє проведення та не визнає результати.

ЄС
Азербайджан
Рада Європи
Вірменія
Європейська рада
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