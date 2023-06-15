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Війна з Росією: хроніка
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Сійярто зібрався на "російський Давос", який цьогоріч ігнорують навіть лояльні до Кремля країни

15 червня, 2023 четвер
00:29
Війна з Росією Петер Сійярто

Сійярто в четвер відвідає захід у межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який після російської агресії 2014-го почали ігнорувати на заході

Про це йдеться в програмі ПМЕФ, інформує "Європейська правда".

Голова угорського МЗС Петер Сійярто має виступити на панелі "Енергетика ХХІ століття: виклики теперішнього – можливості майбутнього" в компанії з російськими посадовцями у сфері енергетики, а також колишньою міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, відомою тим, що на її весіллі танцював Путін.

Речник МЗС Угорщини Мате Пачолай раніше в коментарі Bloomberg підтвердив, що Сійярто справді буде у Санкт-Петербурзі, де представлятиме позицію, що "війна і безглузде вбивство людей повинні бути негайно припинені і повинні початися мирні переговори".

Зазначимо, що цього року, як і попереднього, Петербурзький міжнародний економічний форум проігнорували ледь не всі посадовці, експерти й бізнесмени західних країн, реагуючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

При цьому від участі у ПМЕФ відмовились і представники країн, яких вважають більш лояльними до Москви – президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Бразилії Лула да Сілва та лідер Сербської Республіки Мілорад Додік.

Голова МЗС Угорщини є одним із небагатьох західних посадовців, які продовжують їздити в Росію навіть після початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року, пояснюючи це необхідністю підтримувати торговельні відносини.

ПМЕФ у Росії відбувається з 1997 року й був перетворений за президентства Путіна на важливий економічний захід, який відвідували, серед іншого, відомі економісти й лідери західних держав.

Минулого року на форумі майже не були присутні глави іноземних держав, натомість у ньому взяли участь ватажки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також представник "Талібану", який визнаний у Росії терористичною організацією.

  • Нагадаємо, згідно з даними ЗМІ, Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими, яких їй передала РПЦ. На ній вони повинні розкритикувати командування ЗСУ та подякувати Росії.
  • 14 червня стало відомо, що У США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
Росія
Угорщина
переговори з РФ
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