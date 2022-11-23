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OPINION

Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи

Михайло Жернаков
23 листопада, 2022 середа
08:01
Погляд Михайло Жернаков

Руками Львова проросійська судова мафія планує зірвати призначення з’їздом 8 нових членів Вищої ради правосуддя, необхідне для судової реформи

Вже від кількох незалежних джерел отримав інформацію, що росіянин і один з (екс-)очільників Верховного Суду Богдан Львов домовився в Офісі Президента про підтримку і повне сприяння.

Це означає відразу декілька речей.

Перша. Позбавляти громадянства Львова ніхто не збирається, попри петицію нашої захисниці Аліни Михайлової, що в рекордний строк набрала 25 тисяч голосів. Це відкриває Львову шлях до поновлення на посаді судді ВС через напрочуд російський ОАСК (який, як і півтора року до сьогодні, ніхто не ліквідовує).

Примітно, що справу Львова розглядає Євгеній ("шеф, давай учудім") Аблов – заступник голови ОАСК, який свого часу зобов’язав беркут розігнати Майдан. А вже цього лютого на догоду росіянам ухвалював рішення про повернення в крісло президента Януковича. Тобто яким буде рішення Аблова здогадатися неважко.

Йдемо далі. Повернення Львова на посаді фактично означатиме, що будь-якого суддю з російським паспортом, навіть якщо його наявність підтвердить СБУ (що сталося у випадку Львова) звільнити стане просто неможливо. Бо його все одно потім в рекордні строки поновлять. Що це означає для нацбезпеки, думаю, додатково доводити не варто.

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Але це ще не все!

Аблов і ОАСК планують не просто поновити Львова на посаді судді ВС. Це зроблять прямо напередодні З’їзду суддів, щоб максимально посилити перед ним Львова і послабити голову ВС Князєва, рішення якого власне й оскаржується.

За допомогою цього проросійська судова мафія планує зірвати призначення з’їздом 8 нових членів Вищої ради правосуддя, необхідне для судової реформи. Це мінімум на рік заблокує формування ВРП, яка має давати згоду на арешт і затримання суддів-колаборантів, карати суддів-корупціонерів і наповнювати суди новими кадрами.

І тут найголовніше.

ВРП — не просто найважливіший орган у судовій системі. Її реформа - №1 серед наших "кандидатських" зобов’язань перед ЄС. І якщо наступного січня з’їзд суддів не призначить туди 8 членів, ми своє головне завдання по євроінтеграції з тріском провалимо. І ні в якому 2023 році ніякого відкриття перемовин про вступ до ЄС не буде.

Ось у такий нехитрий спосіб Росія зараз намагається вчергове, як і 9 років тому, відняти в нас мрію про європейське майбутнє.

За допомогою одного покидька-росіянина і ще купки зрадників у мантіях, яких на дев’ятому місяці великої війни ніхто так і не збирається викидати з судової системи.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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