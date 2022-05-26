Складність протистояння бійців в Азовсталі була більша ніж у Донецькому аеропорту, - кіборг Мисюра

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Бої за Донецький аеропорт та бої за Маріуполь, у тому числі за Азовсталь, між собою мають деякі розбіжності та деякі моменти. По-перше, звернемо увагу на територіальний фактор. Донецький аеропорт хоч і був в облозі, але він не був у повній блокаді. Аеропорт вигравав територіально через те, що по так званій лінії життя, по злітно-посадковій смузі була можливість поставити поповнення особового складу й евакуювати поранених. На жаль, в надскладних умовах, через повну блокаду міста, помирали бійці, що захищали Маріуполь і Азовсталь. Територіально Донецький аеропорт програвав тому, що був менше за територією й укриття були значно слабші за укриття в Азовсталі" – зауважив захисник Донецького аеропорту.



Також Федір Мисюра додав ще один мінус аеропорту, який був у тому, що у підвалах були чеченські найманці.



"Крім того, аеропорт простояв довше, бо там не було такої потужності обстрілів. У ДАПі (Донецький аеропорт – Ред.) не обстрілювали з літаків, не кидали авіабомби, не накривали фосфорними снарядами, тому тут були трохи різні методи війни. Але складність в Азовсталі, я думаю, була більше ніж у Донецькому аеропорту" – зазначив старший сержант ЗСУ.



Кіборг підкреслив, що оборонці Маріуполя, Донецького аеропорту чи у будь-якій точці бойових дій України – це герої від народження, які вписуються не тільки в історію України, а й у світову як приклад мужності та незламності.

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