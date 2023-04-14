Про це пише Daily Mail.

Пристрій, розроблений Škoda, має вигляд пересувного світлофора висотою близько двох метрів. Його завданням є супроводжувати людей під час переходу через дорогу.

Щойно робот дістається середини дороги, його ліхтарі спалахують зеленим світлом. Так пішоходи точно знають, коли саме можна безпечно почати рух.

Зазначається, що такий пристрій постійно стежить за тим, що відбувається навколо, тому може виявити, що до переходу наближається автомобіль. З датчиками, розміщеними на висоті двох метрів, він може бачити простір над припаркованими автомобілями.

"Він виходить на дорогу, коли бачить, що це безпечно. Робот відображає як інформацію для пішоходів, так і попередження для автомобілів, що наближаються, – він показує водіям знак "стоп". Він також відправляє повідомлення самому автомобілю, яке відображається у вигляді анімації на інформаційно-розважальному дисплеї", - ідеться у повідомленні.