"Скоординували кроки напередодні саміту Євроради": Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн та Мішелем
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем
Про це він написав у Twitter
Він подякував фон дер Ляєн за позитивний висновок Європейської комісії про надання Україні статусу кандидата. Зеленський запевнив, що Україна продовжуватиме курс проєвропейських реформ.
"З Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня", - додав президент.
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
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