"Скоординували позиції": Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Про це він написав у телеграм.

"Підтримую постійний контакт із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради", - йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив, що Україна розраховує на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС.

"Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому", - додав Зеленський.