"Скоординували позиції": Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
Про це він написав у телеграм.
"Підтримую постійний контакт із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради", - йдеться у повідомленні.
Зеленський повідомив, що Україна розраховує на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС.
"Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому", - додав Зеленський.
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