Словаччина готова передати Україні МіГ-29 і навчати пілотів літати на американських F-16

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Одеса заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"З 1 жовтня Словаччина вже не використовує МіГ-29. Ми готові передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися і не збираємося їх передавати комусь іншому. Зараз питання передачі цих літаків розглядає уряд Словаччини", – сказав він.

Надь додав, що ВПС Словаччини готові навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16, проте наразі вони не надійшли з США.

"Ми залюбки забезпечимо це навчання, проте зараз для нас пріоритет передати Україні МіГ-29", – додав Ярослав Надь.

МіГ-29 (кодове ім'я НАТО: Fulcrum) – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

12 грудня стало відомо, що Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29.

У Повітряних силах ЗСУ, коментуючи заяву Словаччини про імовірну передачу винищувачів МіГ-29, зазначили, що "будь-яке озброєння буде корисним", проте Україні дуже потрібні сучасні літаки

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