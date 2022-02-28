Словаччина наполягає на створенні особливої процедури для приєднання України до ЄС

Про це він сказав у неділю, 28 лютого, в інтерв’ю POLITICO.



На думку прем'єра Словаччини, необхідно створити новий тип шляху до членства в ЄС, особливо для Києва.



"У четвер вранці ми прокинулися в новому світі", - наголосив Гегер. Європа, за словами словацького лідера, тепер має дати Києву "сигнал".



"Вони борються за себе, вони борються за нас - вони борються за свободу", - сказав Гегер про українців. "Ми повинні усвідомити, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми повинні бути разом з ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу", - підкреслив він.



Прем'єр-міністр Словаччини наполягає, що, коли мова йде про Україну, слід прийняти новий підхід до європейської інтеграції. За його словами, повинен бути "цілком новий шлях" для країни, яка пройшла через війну і хоче бути частиною Європи.



Гегер додав, що цей підхід може також включати допомогу у відбудові України.



"Ми повинні допомогти їм стати на ноги, і ми повинні придумати нові інструменти", - сказав він, висуваючи ідею фонду відновлення України.



Вказуючи на те, що Росія націлюється на українську інфраструктуру під час свого вторгнення, Гегер зазначив, що "потрібно буде багато інвестицій, щоб привести країну у форму, в якій вони були тиждень тому". Водночас словацький лідер заявив, що його країна відкрита до обговорення подальших санкцій проти Росії.



"Ми повинні бути відкритими, щоб говорити про все, що зупинить Путіна", - сказав він.



Зазначається, що на вихідних Словаччина схвалила нову допомогу Україні, зокрема боєприпаси. Едуард Гегер також запропонував Братиславу як можливе місце проведення мирних переговорів.



"Безпосереднім пріоритетом є мир в Україні", - сказав прем'єр Словаччини.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз має включити у свій склад Україну і засвідчити таким чином підтримку країни.