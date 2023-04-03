"Слуги" пропонують мовний "комфорт" часів Януковича
Як можна назвати народного депутата, який пропонує позбавити українців права на обслуговування українською мовою у власній країні? Поплічником ворога? Корисним ідіотом?
І чи має такий депутат нести принаймні політичну відповідальність?
Це, на жаль, зовсім не абстрактні питання.
Бо просто зараз член фракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу збирає підписи колег під законопроєктом про скасування базової норми закону про мову, яка гарантує кожному надання послуг українською.
Читайте також: Заперечуючи вчинки попередників, ми знецінюємо свої
При цьому у Мазурашу вистачає нахабства назвати це законопроєктом про "підвищення комфортності обслуговування населення". Авжеж, ми добре пам’ятаємо цей "комфорт" із часів Януковича з Азаровим і Ківалова з Колесніченком.
У Мазурашу вистачає нахабства назвати це законопроєктом про "підвищення комфортності обслуговування населення". Авжеж, ми добре пам’ятаємо цей "комфорт" із часів Януковича з Азаровим і Ківалова з Колесніченком
Читайте також: Про поповнення "запасів" історії
Не можна ставитися до таких українофобських кроків, як до девіації окремого депутата. Сам факт появи в парламенті подібних законопроєктів є ненормальним, дискредитує українську владу й вимагає публічної оцінки.
Перш за все – з боку монобільшості, раз уже вона вважає за необхідне тримати у своїх лавах такого цінного кадра.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе