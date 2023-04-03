І чи має такий депутат нести принаймні політичну відповідальність?

Це, на жаль, зовсім не абстрактні питання.

Бо просто зараз член фракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу збирає підписи колег під законопроєктом про скасування базової норми закону про мову, яка гарантує кожному надання послуг українською.

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При цьому у Мазурашу вистачає нахабства назвати це законопроєктом про "підвищення комфортності обслуговування населення". Авжеж, ми добре пам’ятаємо цей "комфорт" із часів Януковича з Азаровим і Ківалова з Колесніченком.

У Мазурашу вистачає нахабства назвати це законопроєктом про "підвищення комфортності обслуговування населення". Авжеж, ми добре пам’ятаємо цей "комфорт" із часів Януковича з Азаровим і Ківалова з Колесніченком

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Не можна ставитися до таких українофобських кроків, як до девіації окремого депутата. Сам факт появи в парламенті подібних законопроєктів є ненормальним, дискредитує українську владу й вимагає публічної оцінки.

Перш за все – з боку монобільшості, раз уже вона вважає за необхідне тримати у своїх лавах такого цінного кадра.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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