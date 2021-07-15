"Слуги" зібрали понад 226 підписів під поданням на призначення Монастирського, - нардепка Кравчук

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє УНІАН.

Кравчук зазначила, що зібрано "більше 226 підписів". За її словами, жодна людина не утрималась.

Вона додала, що відбудеться засідання фракції "СН" і підписи будуть передані Шмигалю, а він уже внесе до Ради подання щодо Монастирського.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.

Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.

Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.