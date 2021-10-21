Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ Росії

Про це передає пресслужба СБУ.

Зазначається, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗСУ.

"Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий". За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.1 ст. 111 (державна зрада);

ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

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