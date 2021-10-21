Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ Росії
Контррозвідники СБУ викрили та затримали на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл в окупантів на Донбасі
Про це передає пресслужба СБУ.
Зазначається, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗСУ.
"Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий". За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - йдеться в повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.1 ст. 111 (державна зрада);
- ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
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