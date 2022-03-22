Смартфони, комп'ютери, холодильники: Білорусь заборонила вивезення понад 250 видів товарів із країни

Про це йдеться в документі, опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, повідомляє zerkalo.io.



У списку заборонених для вивезення товарів 254 позиції. Cеред них багато медвиробів та розхідників: від хірургічного кетгуту та дитячих сосок до дезінфікуючих засобів та медичних рукавичок. Також до списку потрапили інструменти: алмазні склорізи, паяльні лампи; лещата, затискачі, шліфувальні круги і так далі.



У переліку багато обладнання - турбіни, насоси, різні верстати, а також техніки - від ліфтів до бульдозерів, тракторів та екскаваторів. Є й побутова техніка: холодильники, пилососи, електробритви, машинки для стрижки волосся. Заборона торкнулася також мотоциклів, велосипедів та дитячих колясок.



Крім того, до списку включені комп'ютери, телефони (включаючи смартфони), мікрофони, гучномовці, навушники, звукозаписна або звуковідтворююча апаратура, відеозаписувальна або відеовідтворююча апаратура, фотокамери і так далі.



Зазначається, що обмеження запровадили для захисту економічних інтересів держави. Вони не поширюються на товари, вироблені в Білорусі та Росії, і навіть особисті речі громадян.



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