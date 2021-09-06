Смерть білоруського активіста Шишова у Києві: поліція залучила до розслідування міжнародних експертів

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я надав би право оголошення результатів розслідування саме поліції. Можу сказати, що поліція нині залучила міжнародних експертів для рецензій висновків отриманих експертиз. Коли буде отримано висновки, ми оголосимо інформацію, яка є", - зауважив міністрю

Відповідаючи на запитання, чи зрозуміло, було це вбивство чи самогубство, Монастирський сказав: "Для слідства зрозуміло, але нехай все-таки скаже саме слідство".



Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

3 серпня його знайшли повішеним у парку.

У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися

Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство.

17 серпня білоруський режим заявив, що відкрив справу на дівчину знайденого у Києві повішеним засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова - Божену Жолудь. Її звинувачують у закликах до протестів.

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