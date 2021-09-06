Смерть білоруського активіста Шишова у Києві: поліція залучила до розслідування міжнародних експертів
Правоохоронці залучили міжнародних експертів до розслідування справи щодо загибелі білоруського активіста Віталія Шишова
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я надав би право оголошення результатів розслідування саме поліції. Можу сказати, що поліція нині залучила міжнародних експертів для рецензій висновків отриманих експертиз. Коли буде отримано висновки, ми оголосимо інформацію, яка є", - зауважив міністрю
Відповідаючи на запитання, чи зрозуміло, було це вбивство чи самогубство, Монастирський сказав: "Для слідства зрозуміло, але нехай все-таки скаже саме слідство".
- Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
- 3 серпня його знайшли повішеним у парку.
- У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися
- Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство.
- 17 серпня білоруський режим заявив, що відкрив справу на дівчину знайденого у Києві повішеним засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова - Божену Жолудь. Її звинувачують у закликах до протестів.
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