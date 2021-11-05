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Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного водія примусово візьмуть кров на аналіз, - адвокат

5 листопада, 2021 п'ятниця
23:00
Кримінал

У 16-річного Миколи Харківського, який спричинив у Харкові смертельну ДТП, перебуваєчи за кермом Infiniti, примусово відберуть кров для проведення аналізів

Про це повідомив у Facebook адвокат родини загиблого Масі Найєм.

"У Миколи Харьківського примусово відберуть кров для проведення еспертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням. Дякую! Сьогодні клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного", - написав Найєм.

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Адвокат додав, що більшість експертиз уже призначено.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена", - написав Найєм.

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Крім того, адвокат зазначив, що захист підозрюваного не оскаржував його арешт.

"І ще цікаво. Строки апеляційного оскарження запобіжного заходу повинні були закінчитись ще 2 листопада. Адвокати нашої компанії промоніторили - скарга не надходила. Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось", - написав Найєм.
 

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