Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: чоловік, який назвався винним, переховується від слідства

Про це сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "РБК-Україна".



Він зазначив, що вчора до поліції звернувся чоловік, який представився водієм автомобіля та взяв провину на себе.



За словами Чубенка, сьогодні підозрюваний не з'явився до суду, який мав обрати йому запобіжний захід.



"(Він - ред.) переховується від слідства", - сказав він.

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Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена Ярославського.

Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

За даними "Української правди", під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оголосив про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна через ситуацію з ДТП.

11 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку і готелі бізнесмена Олександра Ярославського в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю його кортежу.

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