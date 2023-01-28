"Снаряд вдарив по авто, у якому перебувало двоє людей": загинула співробітниця управління освіти Херсона
Від ворожого обстрілу загинула співробітниця управління освіти Херсонської міської ради Анна Азегова
Про це повідомила голова Корабельної районної у м.Херсоні ради Наталя Чорненька у facebook.
"Снаряд вдарив по авто, у якому перебувало двоє людей. Анна загинула на місці.Свій професійний шлях вона пройшла в управлінні освіти Херсонської міської ради та була членом комісії з питань захисту прав дітей", - зазначила вона.
Додається, що серед колег Анна була відома своїм професіоналізмом, відданістю справі та доброю вдачею, "вона була дуже світлою і надзвичайно небайдужою людиною".
"Анна - не лише професіонал, а й людина з добрим серцем: разом з донькою допомагала нашим захисникам", - написала Наталя Чорненька.
- Упродовж 27 січня загарбники 19 разів вдарили по території Херсонської області з артилерії, РСЗВ та мінометів; двоє людей загинули, 7 - поранені.
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